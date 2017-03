Leeuwarders stelen fiets in Dokkum

Publicatie: za 11 maart 2017 12.34 uur

DOKKUM - Een 21-jarige, 31-jarige en 36-jarige Leeuwarder zijn vrijdagavond door de politie aangehouden nadat ze een fiets hadden gestolen. De fiets werd buitgemaakt in Dokkum. Het drietal had de fiets achterin in hun auto geduwd en waren vervolgens weggereden in de richting van Leeuwarden.

De politie zou een melding hebben gekregen van een getuige en agenten wisten het drietal op de Groningerstraatweg te traceren. Ze zagen de auto met een openstaande achterklep rijden in de richting van Leeuwarden. De Leeuwarders zijn vervolgens bij Tytsjerk aangehouden en de fiets is in beslaggenomen.