Gewonde bij woningbrand in De Westereen

Publicatie: za 11 maart 2017 08.01 uur

DE WESTEREEN - Bij een brand in een rijtjeswoning aan de Toerstrjitte in De Westereen is zaterdagochtend een niet valide persoon gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer heeft het slachtoffer uit de woning gehaald en de brand geblust. De brand zelf was snel onder controle.

Het MMT (Mobiel Medisch Team) uit Groningen is per een helikopter ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen, samen met een ter plaatse gekomen ambulance. De brandweer werd rond 7.20 uur gealarmeerd toen een getuige rook uit de woning zag komen.