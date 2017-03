Man uit GeorgiÃ« rijdt rond met vals kenteken

Man uit Georgië rijdt rond met vals kenteken

Publicatie: vr 10 maart 2017 18.59 uur

DRACHTEN - Een 32-jarige automobilist uit Georgië is vrijdagochtend door de politie aangehouden omdat hij in een auto, voorzien van valse kentekenplaten, reed. De aanhouding vond omstreeks 11.00 uur plaats op de Eikesingel in Drachten.

De Duitse kentekenplaten waren sinds vorig jaar maart al vervallen in Duitsland. Ook was de auto niet verzekerd en had de man geen geldig rijbewijs bij zich. Hij mocht na verhoor en onderzoek het bureau weer verlaten. Hij heeft van het Openbaar Ministerie een geldboete gekregen voor de vervallen kentekenplaten. De auto is verder in beslag genomen en krijgt hij ook niet terug. Voor het rijden zonder verzekering en het rijden zonder rijbewijs kan hij ook nog boetes verwachten.