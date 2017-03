Nieuwe rotonde Burgum getest met 'groot transport'

Publicatie: vr 10 maart 2017 16.40 uur

BURGUM - De nieuwe rotonde bij het gemeentehuis in Burgum is vrijdagochtend getest op het gebruik van groot transport. Transport-ondernemers uit Burgum wilden weten of het mogelijk is om met een combinatie van 26 meter lengte de rotonde te nemen. De combinatie wist uiteindelijk over de rotonde te rijden hoewel de chauffeur wel even enkele handmatige aanpassingen moest verrichten aan de oplegger.

De transport-ondernemers trokken eerder al aan de bel toen bleek dat de rotonde in Burgum 5 meter kleiner zou worden dan nu. Als dat was gebeurd, dan had de combinatie vermoedelijk niet over de rotonde kunnen rijden. Met wat handmatige handelingen was het mogelijk om de rotonde te nemen. Bij grotere transporten dan zal de vrachtwagen met oplegger onder begeleiding de binnenbocht van de rotonde nemen.

De rotonde van Burgum wordt precies even groot als de rotondes aan de overkant van het Prinses Margrietkanaal aan weerzijdes van de Centrale As.