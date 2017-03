School Gorredijk wil af van 'noodsituatie'

Publicatie: vr 10 maart 2017 15.40 uur

GORREDIJK - De belangrijkste hobbels voor de vernieuwbouw van basisschool De Librije in Gorredijk zijn genomen. Gemeente Opsterland heeft eind december een krediet van 981.000 euro beschikbaar gesteld en de aanbesteding is gestart. "Al een paar jaar werken we in een noodsituatie en dat is bepaald geen reclame."

Directeur Tseard Kuperus schetst de noodzaak van de vernieuwbouw. "Er zijn dertien groepen met elf lokalen. Het is nu een verzameling van hokjes. De looproutes zijn onlogisch. De kantoren zijn op dit moment niet bereikbaar zonder dat je een groep stoort." De Librije is sinds 2011 gegroeid. De laatste jaren stabiliseert het aantal zich op ongeveer 276 leerlingen. "De noodzaak voor de plannen blijft."

Het hart van de school, waar nu de kantoren liggen, wordt gesloopt. Er komt een nieuwe centrale ingang. De realisatie van twee lokalen op een nieuwe bovenverdieping zorgt er voor dat de hal ook weer beschikbaar wordt. Tijdens de verbouwing wordt de leegstaande school De Vlieger betrokken. Gemeente Opsterland trekt dertigduizend euro uit om het gebouw op te knappen. Een deel van de leerlingen zal dus even ergens anders les krijgen. "Het gaat om een kleine school. Naar schatting zullen niet meer dan vijf groepen tijdelijk naar De Vlieger gaan."

Het krediet van 981.000 euro van de gemeente is volgens Tseard Kuperus minder dan waar aanvankelijk op werd gehoopt. "De wensen zijn groter, maar zonder dat geld redden we het sowieso niet. We hebben de plannen al twee keer kleiner gemaakt om binnen het budget te komen. Op basis van de vernieuwbouwplannen is het nog steeds niet afdoende. Als bestuur willen we iets bijzetten, maar dat moet creatief omdat we geen publieke middelen voor stenen in mogen zetten."

Naar verwachting start de bouw in 2018.