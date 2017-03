Man (60) schopt en trekt meisje (15) aan de haren

Publicatie: vr 10 maart 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - De 60-jarige Broeksterwâldster was het meer dan zat, dat plaatselijke hangjongeren altijd maar op het golfplaten dak van zijn hokje zaten. Hij en de buren hadden de jeugd al meerdere malen gewaarschuwd en weggestuurd, het was allemaal tevergeefs. Op 25 mei vorig jaar kwam het tot een uitbarsting toen een vijftienjarig dorpsgenootje en een vriendinnetje weer boven op het hok zaten.

De druppel

De Broeksterwâldster pakte een van de meisjes bij de haren en schopte haar. Achteraf besefte hij ook wel dat het niet zo had gemoeten. 'Het was de druppel, ik had er schoon genoeg van', zei de man vrijdag tegen politierechter Nynke Vlietstra. Hij wist naderhand ook wel dat hij naar de ouders van de meisjes had moeten gaan, om ze op het gedrag van hun kinderen aan te spreken. 'Dat had ook gemoeten', zei de Broeksterwâldster.

Werkschoenen

Hij zou het meisje aan de enkels van het dak hebben getrokken, haar bij de haren hebben gepakt en haar een paar keer met zijn werkschoenen met stalen neuzen een harde trap tegen de heup hebben gegeven. Daarna zou hij het meisje op de rug hebben geslagen met een afgebroken stuk golfplaat. De Broeksterwâldster gaf toe dat hij het meisje bij de haren vast had -'Ze zouden er uitnaaien', zei de man.

Een schop onder de kont

Maar verder had hij haar, zoals het hij zelf zei, 'een schop onder de kont' gegeven. Waarom zouden het meisje en haar vriendinnetje anders hebben verklaard, vroeg de rechter zich af. Volgens de Broeksterwâldster hebben de meisjes 5, 6 dagen de tijd gehad om hun verhalen op elkaar af te stemmen. Toen het meisje thuiskwam, kon ze een pluk haar uit haar hoofd trekken. En ze had pijn, waardoor ze nauwelijks kon lopen.

Niet serieus genomen

Haar ouders wilden graag met de verdachte spreken. De Broeksterwâldster ging akkoord, maar het gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Toen de ouders hem een kwartier voor de deur lieten wachten, voelde de verdachte zich niet serieus genomen. Hij ging weg. Vervolgens deden de ouders aangifte. Sindsdien is de relatie bekoeld. 'We praten niet meer met elkaar. Het is niet mooi, maar het moet denk ik ook van twee kanten komen', aldus de Broeksterwâldster.

Golfplaat niet bewezen

Officier van justitie Tjerk Buma eiste een boete van 700 euro waarvan de helft voorwaardelijk. Hij oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de Broeksterwâldster het meisje met de golfplaat heeft geslagen. Daar dacht de rechter anders over: op basis van de verklaringen van de meisjes vond Vlietstra dat het slaan met de golfplaat -en het schoppen en aan de haren trekken- wel bewezen kon worden.

Werkstraf van 40 uur

De rechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 40 uur. Vlietstra kon zich de frustratie over de overlast veroorzaakte jongeren goed indenken. 'Maar uw reactie was niet goed. Ik reken het u wel aan dat u zo uit uw slof bent geschoten tegen een meisje van 15', aldus de rechter.