Feanster met GHB en speed op vliegt uit de bocht

Publicatie: vr 10 maart 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige inwoner van Surhuisterveen was op 2 oktober vorig jaar op de Kolk in zijn woonplaats met zijn Seat uit de bocht gevlogen. De Seat raakte een lantaarnpaal en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde auto. Het had gemakkelijk anders kunnen aflopen, zei politierechter Christine Koelman vrijdag tegen de Feanster: 'Je moet er niet aan denken als daar een groepje mensen had gestaan'.

De bestuurder was onder invloed: in zijn bloed werden sporen van speed en GHB aangetroffen. Dat was volgens de verdachte nog van de vorige dag. 'Ik heb er heel erg spijt van dat ik het genomen heb', zei de Feanster. Destijds was hij volgens eigen zeggen verslaafd aan GHB. Uit zijn strafblad blijkt dat hij vaker voor drugs met politie en justitie in aanraking is geweest.

Inmiddels is hij, zonder hulp van buitenaf, van de GHB af. Officier van justitie Meine Geerds ried de Feanster desalniettemin aan om alsnog professionele hulp te zoeken. GHB is zeer verslavend, wist ook de officier. 'Ik raad u dringend aan uw verslaving zeer serieus te nemen', aldus Geerds.

Hij eiste een boete van 1100 euro. Omdat het rijbewijs van de Feanster bij het CBR ligt, en daar nog een poosje kan blijven liggen, eiste de officier een voorwaardelijke rijontzegging van twaalf maanden. De rechter nam het voorstel over. Ze legde een extra lange proeftijd op van drie jaar.