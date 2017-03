Politie praat met verwarde man op balkon

Publicatie: vr 10 maart 2017 12.20 uur

DRACHTEN - De politie moest vrijdag in actie komen vanwege een verwarde man op een balkon van een flatgebouw aan de Warren in Drachten. Ook de brandweer is ter plaatse gekomen met de ladderwagen om de man eventueel van het balkon te halen.

De politie is met de man in gesprek gegaan en na anderhalf uur wisten ze hem in de woning te krijgen om het gesprek voort te zetten. De man was bij aankomst van de politie van plan om vanaf het balkon het dak op te klimmen. Dat wilde echter niet lukken.

