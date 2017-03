Vrouw gewond na val van paard

Publicatie: vr 10 maart 2017 10.48 uur

BUITENPOST - Bij een manege aan het Oost in Buitenpost is vrijdagochtend een vrouw gewond geraakt. Dit gebeurde nadat ze van een paard viel toen ze aan het rijden was.

De traumahelikopter uit Groningen is ter plaatse gekomen om te assisteren. Waar de vrouw precies aan gewond is geraakt is niet bekend. Het slachtoffer is door de ambulance meegenomen naar het UMCG in Groningen.

