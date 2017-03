Auto botst op boom op rotonde

Publicatie: vr 10 maart 2017 00.18 uur

DRACHTEN - Een automobilist is donderdag rond middernacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Ureterpvallaat in Drachten. Het slachtoffer reed op een rotonde rechtdoor en is met het voertuig tegen een boom tot stilstand gekomen.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De auto is door een bergingsbedrijf van de rotonde gehaald en meegenomen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

