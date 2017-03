Vrouw gewond bij ongeval op N361

Publicatie: do 09 maart 2017 18.25 uur

RYPTSJERK - Bij een ongeval op de Westerdijk (N361), de weg tussen Ryptsjerk en Gytsjerk, is donderdag een vrouw gewond geraakt. Op de kruising met de Breedijk kwamen omstreeks 17.45 uur twee auto's met elkaar in botsing.

De bestuurster van één van de auto's moest uit haar voertuig worden geknipt door de brandweer. Ze is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster en haar kindje in de andere auto bleven ongedeerd. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Na het onderzoek zijn de auto's weggesleept en is de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

