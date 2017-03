Zorgen over toename alcoholgebruik onder jeugd

Publicatie: do 09 maart 2017 18.00 uur

NOARDBURGUM - Het gebruik van alcohol onder minderjarigen lijkt toe te nemen. De gemeente Tytsjerksteradiel maakt zich zorgen. Uit een recent onderzoek bij een Mega School Party op 25 februari bleken 12 jongeren alcohol genuttigd te hebben. Samen met de politie werden jongeren getest waarvan men vermoedde dat ze stiekem hadden gedronken. Hoewel het feest een alcoholvrij feest is voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar oud, blijkt dat veel jongeren vooraf 'indrinken'.

"We hebben de test gedaan op een regenachtige dag waardoor de score relatief laag was. De ouders van de betrokken kinderen zijn door ons gebeld en zij konden hun kinderen ophalen en meenemen naar huis. Ze hebben later een informatiebijeenkomst bijgewoond over alcoholgebruik onder jongeren." zo laat Lydia Hoekstra van de gemeente deze site weten.

Alcoholgebruik onder minderjarigen bestaat al jaren maar het lijkt erger te worden. Piet de Poel, eigenaar van Club Quatrebras, is verontrust over het toenemend aantal jongeren dat onder invloed van alcohol naar de Mega School Parties komt. De Poel signaleert dat jongeren vaker indrinken (in korte tijd veel alcohol drinken) voordat ze op stap gaan. Door het indrinken ontstaan kansen op een black-out, of zelfs op een alcoholvergiftiging.

In samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland, Kearn Welzijn en het voortgezet onderwijs, organiseert de gemeente Tytsjerksteradiel informatiebijeenkomsten voor jongeren en hun ouders. Theater Smoar gaat op scholen in de gemeente van start met de voorstelling: 'Ik dacht het niet'. Het doel van de voorstelling is jongeren weerbaarder te maken tegen groepsdruk en het gebruik van genotmiddelen.