Diesel gestolen uit vrachtwagen

Publicatie: do 09 maart 2017 15.58 uur

TERWISPEL - Een vrachtwagen welke geparkeerd stond op parkeerplaats De Vonken langs de rijksweg A7 bij Terwispel is het doelwit van het dievengilde geworden. Er is in de nacht van woensdag op donderdag diesel uit de vrachtwagen buitgemaakt.

Het is volgens de politie in Drachten de tweede keer dat er diesel buit wordt gemaakt vanaf het parkeerterrein. Op 1 maart was het ook al raak. Er werd tussen 24.00 uur en 7.00 uur 's ochtends ook diesel uit een vrachtwagen gestolen.