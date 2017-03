Waterberging Donkerbroek als proef vol water gezet

Publicatie: do 09 maart 2017 15.47 uur

DONKERBROEK - De nieuw aangelegde waterberging ten westen van Donkerbroek is woensdag bij wijze van proef onder water gezet. Een schuif werd opengezet waardoor het water vanuit de Opsterlandse Compagnonsvaart de berging instroomde.

Het waterschap heeft samen met de provincie Fryslân in het kader van de gebiedsontwikkeling N381 een waterberging met een oppervlakte van ongeveer 18 hectare aangelegd. "Het is een oefening om te zien of de berging goed werkt", aldus Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. "Door de vele regen van de afgelopen periode en het hoge peil in de Compagnonsvaart is het voor ons een zeer geschikt moment."

De inlaat is zowel - op afstand - elektrisch, als met de hand te bedienen. Functie waterberging Waterberging 't West heeft een oppervlakte van ongeveer 18 hectare. De belangrijkste functie van de waterberging is het verminderen van het onder water lopen van de landbouwgronden vanuit de Tjabbekampster Waterlossing en het ontlasten van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Bij extreme weersomstandigheden kan de waterstand in polder 't West oplopen tot ongeveer 1,75 m boven maaiveld. Wetterskip Fryslân verwacht, op basis van peilregistraties, de waterberging gemiddeld tweemaal per jaar bij hoge waterstanden in de omgeving te moeten inzetten.