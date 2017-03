Betonweg op transferium nu al in slechte staat

Publicatie: do 09 maart 2017 13.14 uur

DRACHTEN - De betonweg, tevens entree, van het transferium is nu al slechte staat. Het transferium is amper gereed en de weg vertoond nu al scheurtjes en er brokkelen stukjes af. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

De problemen doen zich voor over de hele breedte van de op- en afrit naar het transferium. De gemeente Smallingerland denkt dat het een kwestie van een slechte vracht beton is geweest. De reparatie van de weg valt nog onder de garantie en zal in overleg met Arriva en Qbuzz worden ingepland. Het storten van nieuw beton moet in een rustige periode plaatsvinden aangezien de vervoerders het transferium al volop gebruiken.