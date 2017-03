Winkeldief (53) opgepakt na diefstal in H&M

Publicatie: do 09 maart 2017 10.49 uur

DRACHTEN - Een 53-jarige winkeldief zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagmiddag door de politie aangehouden. Hij had rond 15.30 uur kleding gestolen in de H&M aan de Noorderbuurt in Drachten. De man viel het personeel op omdat hij met een vrijwel lege rugzak de winkel instapte en even later de winkel met een gevulde rugzak verliet. Nadat de medewerker ook nog eens lege hangers vond, werd de politie gebeld.

De winkeldief werd even later in de Scapino door de politie aangehouden. De kleding had hij nog bij zich. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De man heeft een winkelverbod van twee jaar gekregen en hij zal zich binnenkort moeten verantwoorden bij de politierechter.