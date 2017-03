Fietser geschept door auto in Drachten

Publicatie: do 09 maart 2017 10.43 uur

DRACHTEN - Een fietser is donderdag rond 10.15 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist. Bij de rotonde op de Berglaan zag de automobilist de fietser over het hoofd. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege de afhandeling van het ongeval ontstond er enige tijd een flinke file rondom de rotonde.

FOTONIEUWS