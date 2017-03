Celstraf voor strooptocht in centrum Heerenveen

Publicatie: wo 08 maart 2017 16.10 uur

HEERENVEEN - De rechtbank is Assen heeft een 38-jarige man uit Georgië veroordeeld tot vijf weken gevangenisstraf voor vier winkeldiefstallen in Heerenveen.

De man ging op 21 februari volgens de rechter 'op strooptocht' met een geprepareerde tas. Bij een fotozaak stal hij een telefoonhoesje en bij een drogist nam hij onder meer tandpasta, een tandenborstel, shampoo, scheerspullen en crème mee zonder te betalen. Verder stal hij bij de Wereldwinkel een kaarsenhouder en bij een kookwinkel dure borden en servies.

De man werd nog dezelfde dag door de politie opgepakt. Hij bekende de diefstallen. Waarom hij ze had gepleegd, kon hij in de rechtszaal niet goed uitleggen. Hij hield het op 'kinderachtig gedrag'. Hij zwerft al twintig jaar door Europa en heeft, voor hij in Nederland kwam, in vier andere EU-landen tevergeefs asiel aangevraagd. Vorig jaar probeerde hij het nog in Zweden en Frankrijk.

Omdat in Georgië geen oorlog woedt, wordt de man door justitie gezien als 'veilige lander'. Mensen uit veilige landen maken nauwelijks kans op een verblijfsvergunning in ons land. De kans is dan ook groot dat hij na zijn straf wordt teruggestuurd naar Georgië. (ADP)