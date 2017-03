Huid en haar onder Ã©Ã©n dak

Huid en haar onder één dak

Publicatie: wo 08 maart 2017 09.40 uur

DRACHTEN - Ongeveer een maand geleden opende aan de Handwerkerszijde Haarsalon Drachten. Het pand heeft een complete make-over gekregen en er is ruimte gecreëerd voor een schoonheidsspecialiste.

Het team

Het complete team bestaat uit drie dames. De kapsters Lindy en Jannie hebben elk al meer dan 10 jaar ervaring. Samen zorgen zij er voor dat niemand ontevreden de haarsalon verlaat.

De derde dame van het team is Susan. Zij is gediplomeerd schoonheidsspecialiste en pedicure. Daarnaast kunnen patiënten met diabetes en reuma goed bij haar terecht.

Verlengde actie

Na een geslaagde openingsactie heeft Haarsalon Drachten besloten om deze te verlengen! Tot en met 1 april kost knippen geen €17,95 maar slechts €15,-. Om gebruik te maken van deze actie kunnen Wâldnet lezers gebruikmaken van de kortingscode Wâldnet.

Knippen van kinderen

Bij Haarsalon Drachten is het ook mogelijk om kinderen te laten knippen. Kinderen van 0 tot 4 jaar kosten €8,-. Tussen de 5 en 12 jaar oud zijn de kosten €12,-.

Meer informatie over Haarsalon Drachten is te vinden op hun website www.haarsalondrachten.nl of neem een kijkje op hun Facebookpagina. Of stap een keer binnen aan de Handwerkerszijde 110 in Drachten.

