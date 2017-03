Brandweer oefent 'brand in parkeergarage'

Publicatie: di 07 maart 2017 21.25 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten heeft dinsdagavond een oefening gedaan in de nieuwe parkeergarage van Drachten. Het was de eerste keer dat de brandweer in de praktijk een brand in scène zette om te kijken wat er allemaal gebeurd als er daadwerkelijk een brand zou uitbreken in de parkeergarage.

Als eerste werd de parkeergarage vol rook gezet waarbij zogenaamd twee auto's in brand zouden staan. Het brandalarm deed zijn werk en tegelijkertijd zorgde de omroepinstallatie voor een instructie voor mensen die zich eventueel nog in de parkeergarage bevinden. Ook de brandweer werd opgepiept. De brandweer is vervolgens met twee brandweerauto's ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Na het bluswerk was het zaak om alle rook via de ventilatoren uit de parkeergarage te krijgen.

FOTONIEUWS