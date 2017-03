Straat korte tijd afgezet vanwege gaslucht

Publicatie: di 07 maart 2017 17.56 uur

DRACHTEN - De Lijsterstraat in Drachten is dinsdagmiddag korte tijd afgesloten geweest. Omwonenden hadden een gaslucht geroken, waarop zij de brandweer hadden gealarmeerd.

De brandweer is ter plaatse gekomen en is op zoek gegaan naar een mogelijk lek. Toen er geconstateerd werd dat de situatie niet meer dreigend was heeft Leander de zoektocht overgenomen.