'Veelpleger is praatjesmaker eerste klas'

Publicatie: di 07 maart 2017 17.10 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Roelof de Graaf wil dat een 31-jarige veelpleger uit Ureterp twee jaar lang verplicht wordt opgenomen in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel). De Ureterper heeft een strafblad van 26 pagina's, maar hij lijkt van straffen niets te leren. "De maatschappij is echt klaar met het gedrag van de verdachte", aldus De Graaf.

De Ureterper wordt verdacht van twee diefstallen: op 29 mei vorig jaar zou hij op een bedrijventerrein in Joure bij een bedrijventerrein twee accu's hebben gestolen. Een paar dagen later zou hij samen met iemand anders bij een bedrijf in Gorredijk een 30 meter lange voedingskabel voor vrachtwagens hebben gestolen. De Ureterper ontkende bij beide diefstallen betrokken te zijn geweest.

Dat doet hij altijd, wist de officier. "Hij is een praatjesmaker eerste klas. Ik heb hem nooit anders meegemaakt dan vandaag", aldus De Graaf. Bij beide diefstallen staat op de beelden van de bewakingscamera's een zilvergrijze Mercedes CLK, hetzelfde type auto als waar de Ureterper destijds in reed. Ook het signalement van de inbreker die in Joure op beeld werd gezet, komt overeen met de persoonskenmerken van de verdachte.

Een politieagent heeft hem zelfs herkend. Desondanks bleef de man ontkennen. De reclassering heeft alle hoop op beterschap opgegeven. Er is van alles geprobeerd om de verdachte op het rechte pad te krijgen, alle hulp was tevergeefs. "De reclassering zit met de handen in het haar", zei De Graaf. De reclassering zag nog meer één uitweg: het opleggen van de ISD-maatregel.

De Leeuwarder rechtbank doet op 21 maart uitspraak.