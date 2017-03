Tientallen konijnen gedumpt in Lauwersmeer-gebied

Publicatie: di 07 maart 2017 14.22 uur

MUNNEKEZIJL - Tientallen gedumpte konijnen zijn dinsdagochtend aangetroffen in het Nationaal Park Lauwersmeer. Zo'n tien konijnen waren dood en ongeveer 20 konijnen waren nog in leven. Het ging om twee volwassen konijnen met allemaal jongen van maximaal enkele weken oud. De vondst werd gedaan door medewerkers van Staatsbosbeheer. De levende konijntjes zijn overgebracht naar Konijnenopvang Marijke in Eastermar.

De vondst werd gedaan bij de parkeerplaats aan de Kwelderweg tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. Ze lagen er nog maar kort aangezien de overlevingskans van zulke kleine dieren erg laag is met de huidige temperaturen. Via aangetroffen oormerken en tatoeages hoopt de politie sporen te ontdekken die leiden tot de eigenaar van de konijnen.