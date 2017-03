Statushouders worden actief geholpen in Opsterland

Publicatie: di 07 maart 2017 13.07 uur

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland heeft te maken met een stijging van het aantal statushouders. De gemeente vindt dat de nieuwe bewoners moeten worden geholpen in het leren spreken van de taal en vinden van een baan. Om deze reden is er een activeringsplan voor nieuwkomers opgesteld.

De nadruk ligt op het leren spreken van de Nederlandse taal omdat dit van grote invloed is op de mogelijkheden om te participeren en zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien. Naast het regelen van een uitkering wordt er ingezet om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen wat de nieuwkomer wil en kan. Daarnaast worden er werkafspraken gemaakt over de bemiddeling van de nieuwkomer naar (vrijwilligers-) werk of activiteiten die met taalbevordering te maken hebben. Een vorm van vrijwilligerswerk die heel succesvol is voor de nieuwkomer is het spelen van een rol in de maatschappelijke begeleiding van andere nieuwkomers, het wegwijs maken van iemand die hier net is of het fungeren als tolk.

Wethouder Wietze Kooistra: "Met dit activeringsplan willen we een eerste aanzet geven tot een andere werkwijze. Het is een werkwijze die niet op voorhand is vastgelijmd maar die gaandeweg wordt ontwikkeld. De nieuwkomer wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de manier waarop hij zijn of haar leven wil vormgeven. We laten hiermee de oude werkwijze los waarbij eerst de inburgering wordt afgerond en daarna pas de activering wordt opgepakt."