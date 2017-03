Gereedschap gestolen in Ureterp

Publicatie: di 07 maart 2017 10.02 uur

URETERP - Bij een inbraak in een bedrijf aan de Gilden in Ureterp is zondagavond of -nacht gereedschap gestolen. De inbraak vond plaats tussen zondagavond 20.30 uur en maandagochtend 7.00 uur.

Het het bedrijf heeft aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.