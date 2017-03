Hallumer (72) stompt buurman in het gezicht

Publicatie: ma 06 maart 2017 21.30 uur

LEEUWARDEN - Een 72-jarige Hallumer is maandag door politierechter Irene Dölle veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. De rechter achtte bewezen dat de man op 21 november vorig jaar een buurman tot twee keer toe in het gezicht heeft geslagen. Op de zitting van rechter Irene Dölle bleek al gauw dat er veel meer aan de hand is: de verstandhouding tussen een aantal buren op de Koarte Five in Hallum is allesbehalve prettig te noemen.

Volgens de verdachte gaat het allemaal om een aan hem toegewezen invalidenparkeerplaats, die door de buren niet wordt geaccepteerd. De buurt zou veel last van de Hallumer hebben, maar de verdachte voelde het precies andersom. Hij zou ook aangifte hebben gedaan van mishandeling. 'Die andere rechtszaak komt nog', dreigde hij. Vooralsnog was hij als eerste aan de beurt. Hij zou zijn buurman twee vuistslagen in het gezicht hebben gegeven.

De buurman wilde tussenbeide komen omdat de verdachte voor zijn woning zijn vrouw aan een arm over de grond sleepte. De buurvrouw zou laveloos zijn geweest, het stel zou ruzie hebben gekregen. De buurman zou een paar klappen geïncasseerd hebben toen hij de Hallumer in de kraag greep. Volgens de verdachte was het precies andersom: hij zou door vijf man zijn aangevallen. Maar de problemen op de buurt zitten veel dieper.

Bemiddeling zou uitkomst kunnen bieden, suggereerde rechter Dölle. Daar wilde de Hallumer niets van weten: 'Wij worden nooit weer vrienden'. De rechter verbaasde zich erover dat de wortel van het conflict lag in het toewijzen van een invalidenparkeerplaats. 'Hoe kan het zijn dat daar problemen van komen', vroeg Dölle zich af. Toch vond zij dat de Hallumer zich schuldig had gemaakt aan mishandeling. Zij bepaalde dat de man een schadevergoeding van 100 euro aan de buurman moet betalen.