FeanwÃ¢ldster heeft pistool in de boekenkast

Feanwâldster heeft pistool in de boekenkast

Publicatie: ma 06 maart 2017 19.00 uur

LEEUWARDEN - De politie kwam eind juli vorig jaar bij een Feanwâldster (59) aan de deur na een melding bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). De man zou via een geheime zender een wapen te koop hebben aangeboden. In eerste instantie gaf de Feanwâldster de politie een aansteker in de vorm van een pistool mee. Toen de woning werd doorzocht, vond de politie in de boekenkast in een lege videodoos een echt wapen: een semi-automatisch pistool, met bijpassende munitie.

Maandag zei de Feanwâldster tegen rechter Irene Dölle dat hij het pistool had 'geërfd' van een oude kameraad. Kwade bedoelingen had hij er niet mee. 'Ik heb er nog nooit mee geschoten'. Dat de politie de aansteker had meegenomen vond hij 'gewoon lullig'. 'Ik vind het een lachertje, het stond op een standertje op de kast. Het was gewoon voor de sier', aldus de Feanwâldster. Hij was een gewaarschuwd man, hij is al eens eerder -in 2009- veroordeeld voor verboden wapenbezit.

Volgens de reclassering is de man alcoholverslaafd. De reclassering sprak van 'een zorgelijke situatie' en wil de Feanwâldster begeleiden. De rechter plaatste de man onder toezicht van de reclassering. Dölle veroordeelde hem tot een werkstraf van 120 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Hij zal zich ook moeten laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. Officier van justitie Caroline Cromwell had 4,5 maand cel geëist, plus 4,5 maand voorwaardelijk.