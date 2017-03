Burgumer zet zaag in schutting van de buren

Publicatie: ma 06 maart 2017 17.25 uur

LEEUWARDEN - Door eigenhandig de zaag in de schutting van de buren te zetten, bewerkstelligde een 46-jarige Burgumer dat hij zich maandag voor de rechter moest verantwoorden. Dat had hij kunnen voorkomen door de schade te betalen, maar daar peinsde de man duidelijk niet over. Hij was er niet over te spreken hoe het besluitproces over het plaatsen van de schutting in zijn werk was gegaan.

De nieuwe buren waren de avond van tevoren bij hem en zijn ouders langs geweest om te vragen of de oude heg die al jaren tussen de woningen stond, eruit mocht. De Burgumer zou gezegd hebben dat hij er over na moest denken. Hij zou eigenlijk geen bedenktijd hebben gekregen: de volgende ochtend waren de buren al bezig de heg uit de grond te trekken en werd de nieuwe schutting geplaatst.

Sindsdien zijn de verhoudingen op de Tussendijken in Burgum ernstig verstoord. Op 21 juli vorig jaar had de Burgumer de zaag in de schutting gezet. "Uit protest, om de zaak aan te wakkeren", zei de man. Hij en zijn ouders zouden meermaals aan de buren hebben gevraagd om de oud situatie in ere te herstellen. "We willen dat de heg er weer komt", aldus de Burgumer.

Volgens zijn zeggen had hij maar een paar lichte zaagsneden gemaakt. Volgens de buren waren zeker negen hardhouten planken beschadigd. Rechter Irene Dölle was het met officier van justitie Caroline Cromwell eens dat dit niet de manier was om de kwestie op te lossen. De verdachte en zijn ouders hadden bemiddeling in moeten schakelen.

Om de zaak niet verder te laten escaleren legde de rechter geen straf op. Dölle bepaalde wel dat de Burgumer de schade aan de schutting -begroot op 450 euro- moet betalen. Doet hij dat niet, dan moet hij negen dagen zitten. "Dan doe ik dat wel", riep de Burgumer triomfantelijk. De rechter legde uit dat zitten een dwangmiddel is om alsnog te betalen, de boete blijft bestaan. De Burgumer ging meteen in hoger beroep.