Drachtster spuugt agent in gezicht: werkstraf

Publicatie: ma 06 maart 2017 16.20 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (44) die in november vorig jaar een politieman in het gezicht heeft gespuugd, is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk. De Drachtster was opgepakt omdat hij betrokken was bij een opstootje. Om de zaak te bekoelen, probeerden de agenten hem apart te houden van de andere herrieschoppers.

Maar de man was dronken en agressief. Hij wilde zich niet laten boeien en hij bedreigde de agenten. Uiteindelijk kwam hij toch op het bureau terecht. Tijdens het fouilleren had hij een agent in het gezicht gespuugd. 'De ultieme vorm van belediging', vond de officier van justitie. De Drachtster zou de politiemensen ook bedreigd hebben, maar dat achtte de rechter niet bewezen.

De man had dingen geroepen als 'Ik maak jullie kapot'. Geen van de agenten had echter in het proces verbaal aangegeven dat ze zich bedreigd hadden gevoeld door de woorden van de Drachtster. En dat is wel nodig om een bedreiging bewezen te achten: de persoon aan wie het is gericht, moet zich bedreigd voelen. De rechter sprak de verdachte daarom vrij van de bedreigingen.