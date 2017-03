Douwe en Berendtje Visser 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 06 maart 2017 13.00 uur

OENTSJERK - Douwe en Berendtje Visser-De Vries uit Oentsjerk vieren maandag dat ze 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Burgemeester Jeroen Gebben bracht daarom een bezoek het jubilerende echtpaar om de felicitaties namens het voltallige gemeentebestuur over te brengen. De felicitatie ging vergezeld van een prachtig bloemstuk. Het was het eerste bezoek van Gebben aan een jubilerend echtpaar in zijn functie als burgemeester.

Waar geboren

Douwe Visser is geboren op 6 maart 1925 in Tytsjerk. Douwe is dus jarig op hun trouwdag. Berendtje de Vries is op 29 november 1925 geboren in Olterterp. Ze leerden elkaar kennen op een 'Sinterklaasfreed'. Berendtje was met de Bond van Plattelandsvrouwen weg en Douwe op een soort ‘Boerenjongerendag’. Berendtje kwam met ’it Tramke’ uit Olterterp. Douwe kwam op de fiets naar Leeuwarden. Toen Douwe 3 jaar in Indië diende bleef zij al die tijd op hem wachten.

Werk en Wonen

De ouders van Douwe hadden een boerderij. Eerst in Tytsjerk, later in Easterlittens. In 1938 bouwden zij een nieuwe boerderij in Mûnein. Hier gingen Douwe en Berendtje later wonen. De ouders van Berendtje hadden ook een boerderij in Olterterp. In januari 2016 verhuisden Douwe en Berendtje naar de Frisiastate 107 in Oentsjerk. Hier wonen ze met erg veel plezier.

Douwe en Berendtje kregen vier kinderen: één dochter en drie zonen. Inmiddels zijn ze de trotse (over)grootouders van negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.