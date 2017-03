Meisjes zien potloodventer masturberen

DOKKUM - Een nog onbekende potloodventer heeft zaterdag rond 15.00 uur zichzelf bevredigd terwijl twee meisjes van tien jaar oud dat zagen. Hij toonde daarbij zijn geslachtsdeel. Dit gebeurde in het zogenaamde 'Berenbos' nabij de wijk Weeshuislanden in Dokkum.

De politie is op zoek naar de man. Er is aangifte opgenomen en er is inmiddels slachtofferhulp aangeboden aan de slachtoffers.