Verkeerspolitie deelt boetes uit in Burgum

Publicatie: ma 06 maart 2017 11.14 uur

BURGUM - De verkeerspolitie heeft zondag meerdere boetes uitgedeeld in Burgum. Met onder andere een racende politiemotor werd het verkeer op de Markt en omliggende wegen gecontroleerd en konden overtreders op bon geslingerd worden. De wijkagent had namelijk aangegeven dat er veel klachten bestaan omtrent een groep bestuurders die overlast veroorzaken.

Twee bestuurders maakten het erg bont en zij zullen beide bij het CBR worden aangemeld voor een EMG (Educatieve Maatregel Gedrag). Van de eerste, een 20-jarige inwoner van Tytsjerksteradiel, een beginnend bestuurder, is in verband met zijn gevaarlijke rijgedrag tevens het rijbewijs ingevorderd. Hij reed met hoge snelheid over de Markt, vervolgde zijn weg door het dorp met veel te hoge snelheden, passeerde daarbij fietsers en reed gevaarlijk dicht langs geparkeerde auto's met veel te hoge snelheid op een nat wegdek van klinkers. De tweede, een 23-jarige inwoner van Achtkarspelen, reed met piepende banden weg om vervolgens met 88 km/u door de bebouwde kom van Burgum te rijden.

Tijdens de controles in en rond het dorp werd verder een motorrijder beboet omdat hij gecorrigeerd 97 km/u door de bebouwde kom racete. Een andere automobilist was aan het bumperkleven met een snelheid van 60 km/u. Weer een andere automobilist reed gecorrigeerd 36 km te snel.

Te luid

Vijf personenauto's op de Markt werden gemeten op hun geluidsproductie. Hiervan voldeed er 1 aan de normen. Een andere had een overschrijding van minder dan 4 decibel en de andere 3 overschreden de norm met meer dan 4 decibel. De hoogste overschrijding was met 15 decibel. De laatste 3 krijgen allen een WOK-melding.