Eerste bewoners in Lanen State

Publicatie: ma 06 maart 2017 11.00 uur

DRACHTEN - De eerste tien bewoners krijgen deze week een appartement in de kleinschalige woonvorm Lanen State aan de rand van het voormalige Maartenswoudenterrein, op de grens met woonwijk De Drait in Drachten. Lanen State is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen, ongeacht wat de oorzaak daarvan is. Daardoor komen in Lanen State mensen bij elkaar met Alzheimer, Korsakov, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of jong dementie. Door de verschillende oorzaken heeft de woonvorm te maken met grote leeftijdsverschillen.

De kleinschalige opvang zorgt ervoor dat er veel aandacht is voor de bewoners. Zo zijn er dag-activiteiten waarbij muziek en beweging een rol spelen. Alle bewoners wonen als een groot gezin samen waarbij ook huishoudelijke taken worden verricht. Afgelopen weekeinde was er een 'open dag' voor geïnteresseerden alvorens de eerste bewoners hun intrek nemen in de appartementen.

