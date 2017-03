Steun voor 'dissidente' wÃ¢ldpiken Willem en Gurbe

Steun voor 'dissidente' wâldpiken Willem en Gurbe

Publicatie: ma 06 maart 2017 10.10 uur

LEEUWARDEN - In één dag tijd hebben meer dan 700 Friezen hun steun uitgesproken voor Omrop Fryslân medewerkers Willem de Vries en Gurbe Douwstra. Op Facebook lieten ze zien dat ze achter de twee 'wâldpiken' staan. Ze werden vorige week de mond gesnoerd omdat ze vorige maand een pleidooi voor meer Friese muziek op de radio van Anneke Douma hadden 'geliked'. Omrop Fryslân directeur Jan Koster en hoofdredacteur Klaas Geert Bakker riepen de twee op het matje en ze kregen een stevige waarschuwing. Collega Geartsje de Vries werd zelfs op non-actief gezet omdat ze een bericht aan Anneke Douma had geschreven.

In het verleden moesten al meerdere medewerkers zich melden bij de Omrop-bazen als ze zich negatief of andersdenkend uitlieten over Omrop Fryslân. De kritiek - binnen en buiten het Omrop-gebouw - richt zich op meerdere zaken waaronder het veel minder draaien van Friese muziek. Tiny Alferink-Witteveen schrijft op Facebook: "Sta er helemaal achter deze mannen en vrouw, gaat zo de verkeerde kant op, en die muziek is al helemaal om te huilen, vreselijk, laten ze daar maar eens mee beginnen, ben de enigste niet hoor, veel mensen laten de Omroep Friesland links liggen."

Een half jaar geleden kwam de Omrop ook onder vuur te liggen vanwege het tv-programma Fryslân Hjoed. Het gebruikelijke journaal kwam hierbij te vervallen. De vernieuwing was een bezuiniging met als resultaat dat er nauwelijks meer nieuws wordt gebracht. Karl Kerstma reageert op Facebook: "Ik heb de 1e week het nieuwe hjoed bekeken daarna afgehaakt en nooit weer gekeken. En ik volgde alles van de omrop, nu niks meer."

Jacob Scheffer richt zich via Facebook op de Omrop-bazen: "Omrop Fryslân is hard opweg om bij de combinatie omroep te komen van de regionale omroepen. Jammer dat ze zo hun mooie omrop 'zoals het was' in no time compleet stuk hebben gemaakt. Hjoed weg, geen Fryske muziek, klipkar weg van tv. Jammer. Anneke heeft gelijk."