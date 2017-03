Woninginbraak aan de Hooiweg in Drachten

Publicatie: ma 06 maart 2017 09.22 uur

DRACHTEN - Er is zondag tussen 6.00 uur en 7.00 uur ingebroken in een woning aan de Hooiweg in Drachten. De bewoner heeft na de inbraak aangifte bij de politie gedaan. Het was bij de politie nog niet duidelijk wat er tijdens de inbraak is buitgemaakt.