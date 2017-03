Dronken bestuurder maakt brokken in Haulerwijk

Publicatie: zo 05 maart 2017 10.01 uur

HAULERWIJK - Een 58-jarige automobilist uit de gemeente Ooststellingwerf werd zaterdagavond door de politie aangehouden voor rijden onder invloed en het doorrijden na een aanrijding. Hij zou op de Zonnedauwstraat in Haulerwijk tegen een andere auto zijn gebotst en vervolgens zonder stoppen zijn doorgereden.

Agenten troffen de man later aan in Oosterwolde. Hij bleek onder invloed van 760 µg/l en reed bovendien met een ongeldig verklaard rijbewijs. Zijn auto is in beslag genomen.