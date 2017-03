Auto's in botsing in Burgum

Publicatie: za 04 maart 2017 18.34 uur

BURGUM - Op de Kwekerstrjitte in Burgum zijn zaterdag rond 17.50 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van een Alfa Romeo reed vanaf Tiltrans richting de Tjalling Haismastrjitte. Hij zag een geparkeerde Opel (aan de rechter kant van de weg) over het hoofd en een aanrijding was het gevolg.

Bij de botsing is niemand gewond geraakt. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om de voertuigen weg te slepen.

FOTONIEUWS