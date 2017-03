Parkeergarage weer voorzien van ventilatoren

Publicatie: za 04 maart 2017 14.57 uur

DRACHTEN - De ventilatoren in de parkeerkelder onder het Raadhuisplein in Drachten werken weer. Dat heeft de gemeente Smallingerland in een brief aan alle bewoners van het Raadhuisplein en De Marke laten weten.

De ventilator ging in december kapot waardoor er een onveilige situatie ontstond in de parkeergarage. De gemeente besloot daarop om brandwachten in te zetten om de veiligheid te kunnen garanderen. Mocht er brand uitbreken, dan konden de brandwachten gelijk in actie komen en hoefde men niet te wachten op de brandweer. Verder kunnen vanaf heden de bewoners van de appartementen in de nachtelijke uren hun auto weer in het noordelijke deel van de garage parkeren.