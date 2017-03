Drankrijder (27) rijdt voetgangers bijna aan

Publicatie: za 04 maart 2017 12.21 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel is vrijdagnacht rond 0.05 uur door de politie aangehouden omdat hij met drank achter het stuur zat. Even daarvoor reed hij door 'rood' bij de verkeerslichten op het Zuiderplein in Leeuwarden. Vervolgens reed hij bijna enkele voetgangers aan voor het NS station om vervolgen de gesloten verklaring in te rijden op de Willemskade.

De man is op de Willemskade door de politie staande gehouden en uit de blaastest bleek dat hij te diep in het glaasje had gekeken. Op het bureau blies hij 640 Ug/l. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en hij kreeg een rijverbod voor de duur van 9 uren. Uit de systemen bleek tevens dat deze bestuurder al eerder was betrapt op het rijden onder invloed van alcohol.