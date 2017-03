Automobilist aangehouden na achtervolging

Publicatie: za 04 maart 2017 10.38 uur

LAUWERSOOG - De politie heeft vrijdagochtend een 29-jarige automobilist uit Franeker aangehouden na een achtervolging. De man reed over de Strandweg op Lauwersoog en hij kreeg daar een stopteken. In plaats van te stoppen, verhoogde hij zijn snelheid en reed in de richting van Dokkum.

Tijdens de achtervolging werden snelheden bereikt van boven de 140 km/u en ontstonden er gevaarlijke situaties doordat de bestuurder andere auto's inhaalde waar dat volgens de politie eigenlijk niet kon. Meerdere automobilisten hebben moeten remmen of uitwijken om een aanrijding te voorkomen.

Vanwege de gevaarlijke situaties die de bestuurder veroorzaakte, hebben de agenten de auto op wat ruimere afstand gevolgd zonder hem uit het oog te verliezen. Uiteindelijk raakte de automobilist uit Franeker op de Tichelwei in Dokkum van de weg en kwam vlak voor het water van de Dokkumer Ee tot stilstand. Daar kon hij worden aangehouden. Vanwege het vermoeden van drugsgebruik is van hem een bloedproef genomen. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de auto is in beslag genomen voor nader onderzoek.