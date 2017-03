Auto botst op geparkeerde auto op Ame in Drachten

Publicatie: za 04 maart 2017 10.06 uur

DRACHTEN - De bestuurder van een Kia is zaterdagochtend met zijn voertuig uit de bocht gevlogen op de Ame in Drachten. Bij het ongeval raakte de bestuurder een Volvo die langs de weg stond geparkeerd. Beide voertuigen liepen flinke schade op.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. De bestuurder van de Kia raakte gewond en hij is overgebracht naar een huisarts voor behandeling. De politie is verder ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen.

