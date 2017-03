Drie leden v.v. Kollum onderscheiden door KNVB

Publicatie: vr 03 maart 2017 23.31 uur

KOLLUM - Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van v.v. Kollum op 1 maart werd vrijdagavond een jubileumreceptie gehouden. De jubileumreceptie was voor genodigden en mensen die nauw betrokken zijn bij v.v. Kollum. De avond werd geopend door de voorzitter van de jubileumcommissie Cor Hellinga. Daarna sprak voorzitter Bauke Tom Schat de genodigden toe. Hij maakte o.a bekend dat het eerste team van Kollum volgend seizoen in een jubileum tenue zal spelen. Het nieuwe voetbalshirt werd in ontvangst genomen door Benjamin Zondervan, Arne-Jan de Boer en Johannes v/d Ploeg. Zij namen dit shirt in ontvangt omdat hun vaders ook in het 1e team van v.v. Kollum hebben gespeeld. Ook werd er een jubileumvlag overhandigd door Minne Modderman van de K.N.V.B. aan het langst spelend lid Anne de Vries.

Daarna werden 3 leden van v.v. Kollum onderscheiden door de K.N.V.B. .Auke de Vries, Freek Holwerda en Hans Wietsma kregen een onderscheiding uitgereikt door Minne Modderman van de K.N.V.B.

Auke de Vries kreeg een gouden K.N.V.B. -waarderingsspeld. Auke de Vries is vanaf 1969 lid en vanaf 1 juli 1996 is hij de consul van de vereniging en heeft van 1990 tot 2005 in het bestuur gezeten.

Freerk Holwerda kreeg een zilveren K.N.V.B.-waarderingsspeld. Freek Holwerda is vanaf 1 juli 1974 tot heden lid van v.v Kollum. Freek heeft binnen de vereniging verschillende functies onder zijn hoede gehad: van 1980 tot 1990 jeugdleider/trainer. Van 1986 tot 1996 trainer overige senioren. Van 7-9-1987 tot 1-9-1999 bestuurslid. Vanaf 1999 tot heden lid sponsorcommissie. Van 2009 tot 2014 voorzitter Nieuwjaarssloop.

Hans Wietsma kreeg de onderscheiding Lid van Verdienste. Hans Wietsma is vanaf 1-8-1995 lid van v.v. Kollum. Van 1995 tot 2003 jeugdleider. Van 2003 tot heden wedstrijdsecretaris. Van 2005 tot 2009 bestuurslid voetbalzaken. Van 1-10-2009 tot heden secretaris. De drie leden werden deze avond totaal verrast met hun K.N.V.B. onderscheiding. Carla de Bruine zorgde voor de muzikale omlijsting.

In juni word dit jubileum feestelijk gevierd met een feestweek voor alle leden, donateurs en sponsoren.