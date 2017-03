Duurzame picknickbankjes in Nationaal Park

Publicatie: vr 03 maart 2017 18.09 uur

EARNEWâLD - Dit voorjaar worden er tien duurzame picknickbanken geplaatst in Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld. De tien bijzondere picknickbanken staan voor: aandacht voor natuur, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord.

De eerste picknickbank is deze week ingewijd door Gerard van Klaveren, de nieuwe voorzitter van Stichting Ynnatura. Vanaf het bedrijfsgebouw van It Fryske Gea in Earnewâld liep hij met de betrokken vertegenwoordigers naar it Wikelslân om de eerste picknickbank in te wijden. De heer Van Klaveren is er trots op betrokken te zijn bij dit unieke project. "Door deze samenwerking slagen we er in meerdere doelen tegelijk te verwezenlijken. We willen mensen laten genieten van onze mooie natuur, daarnaast oog hebben voor duurzaamheid en ook nog maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Een gewoon stuk hout wordt door dit project ineens een bijzonder verhaal."

De picknickbanken krijgen een mooie plaats in het natuurgebied en It Fryske Gea wil zo bezoekers een plek bieden om te pauzeren, uit te rusten, te eten en te genieten. Stichting Ynnatura neemt de kosten van het project voor haar rekening. Door aannemersbedrijf Nagelhout krijgt hout, wat eerder gebruikt was voor een damwand, een tweede leven en cliënten van MindUp zorgen voor de benodigde arbeidskracht.