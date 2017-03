Drietal opgepakt voor heling van vrachtwagen

Publicatie: vr 03 maart 2017 18.09 uur

DRACHTEN - De politie heeft donderdagavond drie mannen opgepakt op verdenking van de heling van een vrachtwagen. Het gaat om een 24-jarige man uit Deventer, een 40-jarige man uit Velp en een 56-jarige man uit Rheden. Het is voor de politie nog niet duidelijk van wie de truck is geweest en mensen die er meer van weten, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie in Drachten.

Het drietal kon worden gepakt toen ze met de vrachtwagen over de Loswal in Drachten reden. Bij een controle konden de chauffeur en bijrijder niet verklaren van wie de vrachtwagen was. Na verdere controle werd duidelijk dat de kentekenplaten niet bij de vrachtwagen hoorden. De mannen zijn vervolgens aangehouden. De politie vermoedt dat de vrachtwagen enige tijd op het industrieterrein De Haven in Drachten heeft gestaan. Mogelijk was de vrachtwagen eerder voorzien van Belgische kentekenplaten.