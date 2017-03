Medewerker Aldi pakt winkeldief in Burgum

Publicatie: vr 03 maart 2017 16.15 uur

BURGUM - Een medewerker van de Aldi in Burgum heeft vrijdagmiddag een winkeldief weten aan te houden in de Schoolstraat in Burgum. De man, afkomstig uit Oost Europa, had even daarvoor in de Aldi vier pakjes sigaretten gestolen. Hij was in het bijzijn van nog een man.

De twee sloegen op de vlucht nadat de diefstal werd ontdekt en een Aldi-medewerker sprintte achter het duo aan. Een achtervolging volgde richting de Schoolstraat waar één van de twee mannen in de bosschages bij Glinstra State werd ontdekt.

De dief is door het personeel staande gehouden en een agent in burger heeft de verdachte een tijdje tegen een auto aan vastgehouden totdat de politie arriveerde. De man is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.