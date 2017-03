Penningmeester hengelvereniging vergokte kasgeld

LEEUWARDEN - De oud-penningmeester van Hengelsportvereniging Opsterland is vrijdag bij verstek wegens verduistering veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Politierechter Nynke Vlietstra bepaalde dat de man, een 64-jarige inwoner van Beetsterzwaag, 6000 euro moet terugbetalen aan de hengelsportvereniging. Volgens het bestuur van de vereniging moet het bedrag dat de ex-penningmeester in de loop der jaren heeft verduisterd, vele malen hoger zijn.

Verjaringstermijn

Tijdens de behandeling van de zaak werden bedragen genoemd van 15.000 tot 28.000 euro. De penningmeester zou dan ook al vele jaren -al sinds 2004- geld aan de verenigingskas hebben onttrokken. Het probleem was dat voor verduisteringszaken een verjaringstermijn van zes jaar geldt. De rechter kon dus maar teruggaan tot oktober 2010, toen het Openbaar Ministerie het besluit nam om tot vervolging over te gaan. Daardoor werd het verduisteringsbedrag al een stuk kleiner.

Boekhouding vernietigd

Een ander probleem was, dat de verdachte een deel van de administratie en de boekhouding had vernietigd. Het deel dat er nog wel was, was bestudeerd door een financieel expert van de politie. Mede doordat er verschillende geldstromen door elkaar liepen, kwam de expert tot de conclusie dat er met het restant van de administratie moeilijk viel aan te tonen wat de verdachte zich precies had toegeëigend.

Schoenendoos

Zo zou de man thuis in een schoenendoos 5600 euro van de club hebben bewaard. Toen hij terugkwam van vakantie zou de doos verdwenen zijn. De Beetsterzwaagster had gezegd dat hij het geld eerder als een lening beschouwde. Toen er geld was verdwenen, zou hij zijn begonnen met gokken om het ontbrekende bedrag terug te winnen en in de kas te storten. In plaats van geld te winnen, verloor hij alleen maar.

Oud feit

Advocaat Piet Sipma zei dat de man in ieder geval 6000 euro klaar had liggen om aan de vereniging terug te betalen. Dat werd ook het bedrag waarvan de rechter vond dat de Beetsterzwaagster het aan de club moest betalen. Mede vanwege de gezondheidstoestand van de man, legde de rechter een voorwaardelijke werkstraf op. Hij is ernstig ziek en kwam daarom niet naar de zitting. Ook hield de rechter er rekening mee dat het om een feit ging van alweer enkele jaren geleden.