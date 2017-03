'Dongeradeel heeft (n)iets met bruggen'

Publicatie: do 02 maart 2017 22.18 uur

DOKKUM - In de raadsvergadering van de gemeente Dongeradeel donderdagavond was veel aandacht voor bruggen in Dokkum. Na een ingewikkelde discussie over de Reigersbrug, kreeg burgemeester Marga Waanders de lachers op haar hand bij het aankondigen van de volgende motie. Die ging dan weer over de nieuw te bouwen fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep. De raadsleden in de gemeente Dongeradeel lijken iets met bruggen te hebben, of juist niet.

Raadslid Wico Fennema was duidelijk donderdagavond. “We binnen hjir in soap oan it opfieren dy’t nergens op liket. We matte hjir ôf wêze: dy brêge mat der wei! Hûnderd meter fierder op leit ek in brêge”, betoogde het raadslid van de ChristenUnie. Het college van burgemeester en wethouders had enkele maanden terug datzelfde voorstel, maar onder druk van protesten uit de buurt besloot de gemeenteraad anders. In plaats van het verwijderen van de brug aan de Reigerstraat, kreeg het college de opdracht van de gemeenteraad om met een breed gedragen voorstel te komen.

Iedereen tevreden maken bleek onhaalbaar, liet wethouder Pieter Braaksma donderdagavond weten. De gemeenteraad moest zich daarom meerdere keren achter de oren krabben wat de vervolgstap moest zijn. Namens wie sprak de werkgroep die vlak voor de vergadering liet weten voor de nieuwe brug te zijn? Was er wel voldaan aan het brede draagvlak waarover de raad eerder gesproken had, nu er verschillende groepen voor of tegen het voorstel waren? De raad kwam uiteindelijk niet met een eigen besluit, maar laat de beslissing aan het college van burgemeester en wethouders. Eerder bleek al dat het college zo’n besluit ook zonder de raad wel kon nemen. Het college beraad zich daarom opnieuw op het voorstel: een nieuwe hooghout-brug of helemaal geen brug, zoals het allereerste voorstel was.

De nieuwe brug wordt mogelijk een zogenoemde ‘hooghout’. Schepen uit de DM-klasse, met een doorvaarthoogte van 2.50 meter, kunnen hier straks onderdoor varen. De mogelijkheid om lopend over de brug te gaan, blijft. Om een veilige doorgaande verbinding voor fietsers te behouden, wordt er ook een klein stukje fietspad vanaf de brug in de Dongeradyk naar de Schans aangelegd. Het plan is om de nieuwe brug “De Reiger” iets ten oosten van de huidige brug en haaks over het water aan te leggen. De paden rond de brug worden hierop dan aangepast.