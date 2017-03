Vijf bedrijven in race voor bouw nieuwe fietsbrug

Publicatie: do 02 maart 2017 21.50 uur

DOKKUM - Voor de bouw van de nieuwe fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep zijn vijf partijen in de race. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente. De gemeente heeft de plannen inmiddels bekeken en de verschillende inschrijvers kunnen op basis van de plannen een korting toegekend krijgen op de prijs waarmee ze op de aanbesteding in hebben geschreven. De enveloppen met prijzen worden vervolgens in één keer getrokken en vervolgens rolt de partij uit de bus die de aanbesteding wint.

Uiterlijk in augustus 2017 moet de nieuwe brug gerealiseerd zijn. Tot die tijd moeten fietsers van de gemeente Dongeradeel om fietsen door de binnenstad van Dokkum, omdat fietsen over de Schreiersbrêge officieel verboden is. De handhaving op dat verbod ontbreekt en steeds meer fietsers en wandelaars maken ‘illegaal’ gebruik van de Schreiersbrêge. Tijdens de raadsvergadering donderdagavond werd nog een motie ingediend door FNP, Dongeradeel Sociaal en ChristenUnie. Daarin vroegen de partijen om de doorvaarhoogte van de nieuwe fietsbrug gelijk te trekken aan die van de Schreiersbrug. Technisch is dat niet haalbaar, maar de bedrijven die een hogere brug weten te realiseren krijgen een korting.

Het aanleggen van de brug is een lang gekoesterde wens van de gemeente Dongeradeel. Het biedt namelijk de mogelijkheid om de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in Dokkum zoals in het Gemeentelijk Verkeer – en Vervoer Plan Dongeradeel uit 2011 op te lossen. De gemeente sloot in mei 2015 een deal met de provincie Fryslân over het aanleggen van de brug en andere verkeerstechnische oplossing na de aanleg van De Centrale As. De nieuwe fiets- voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep wordt volgens de gemeente ook aangelegd om het knelpunt van verkeersveiligheid op de Schreiersbrug aan te pakken. Het fietsverbod over die brug blijft dan ook tot en met augustus van kracht.