Moeder (36) in elkaar geslagen in Drachten

Publicatie: do 02 maart 2017 20.17 uur

DRACHTEN - Een 36-jarige vrouw is woensdagavond in elkaar geslagen in haar woning aan de Voergang in Drachten in het bijzijn van haar kinderen. Een 26-jarige man uit Surhuisterveen zou de zware mishandeling op zijn geweten hebben. Rond 23.30 uur bedreigde hij het slachtoffer voor haar huis met de dood. Met geweld wist hij de voordeur te forceren om binnen te komen.

De politie is ter plaatse gekomen en agenten troffen bloedsporen aan in het huis. Op dat moment was het slachtoffer opgevangen bij de buren waar ze voor hulp had aangebeld. Ze was zwaar mishandeld in haar huis en wist uiteindelijk te vluchten. Ook haar kinderen zijn de woning uitgevlucht. Het slachtoffer is dezelfde avond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De 26-jarige verdachte was gevlucht en de politie wist de man donderdag rond 15.00 uur aan te houden in Opende. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De man is ingesloten voor verhoor en onderzoek. Het motief van de mishandeling is volgens de politie te zoeken in de relationele sfeer.