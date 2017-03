GeÃ¯rriteerde bestuurder 'tikt' andere auto aan

Geïrriteerde bestuurder 'tikt' andere auto aan

Publicatie: do 02 maart 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige inwoner van het Groningse Grootegast is donderdag wegens gevaarlijk verkeersgedrag veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. De man had op 25 april in Drachten met zijn Opel Corsa op de oprit van de N31 een andere auto, een Chrysler, via de vluchtstrook ingehaald. Tijdens het passeren had de Groninger de Chrysler bewust even 'aangetikt'.

De Groninger was volgens politierechter Fred Sieders duidelijk 'uiterst geïrriteerd en boos'. Volgens de bestuurder van de Chrysler reed de Opel al op de Ureterpvallaat pal achter zijn auto. De Opel-bestuurder reed van links naar rechts over de weg en had zelfs geprobeerd om via de scheve helling van de rotonde in de Ureterpvallaat de Chrysler te passeren. Op de oprit van de N31 besloot de bestuurder van de Chrysler om dan maar wat langzamer te rijden, zodat de Opel kon passeren.

Dat deed de Groninger ook, maar dan wel rechts, via de vluchtstrook. Tijdens het passeren stuurde hij plotseling naar links, zodat zijn auto de voorkant van de Chrysler raakte. De Groninger ging er vervolgens vandoor. Hij had bij de politie verklaard dat hij kwaad was geworden omdat de Chrysler hem al op de Ureterpvallaat zou hebben afgesneden. Volgens hem trapte de andere bestuurder telkens op de rem.

Na de botsing op de oprit van de N31 was hij doorgereden omdat hij bang was dat de situatie anders zou escaleren. De man heeft de schade aan de Chrysler inmiddels betaald. De rechter vond dat de Groninger erg gevaarlijk had gereden. In principe was een onvoorwaardelijke rijontzegging op zijn plaats. Omdat de Groninger nog niet eerder een rijverbod heeft gehad, hield de rechter het bij een voorwaardelijke ontzegging.